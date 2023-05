Thời sự Tối - Thứ Ba, ngày 02/5/2023

– Bộ trưởng Bộ NN&PTNT thăm Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp.

– Hơn 150 ngàn lượt khách đã đến với lễ hội Xoài. Doanh thu từ các quầy hàng hơn 3 tỉ đồng.

– Hôm nay, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người.

– 1 triệu thuê bao sắp bị chấm dứt hợp đồng, thu hồi số.

– Cảnh báo nắng nóng đặc biệt trong tháng 5, nhiệt độ cao hơn 0,5 – 1 độ C so với năm trước.

– Gần 90 ô tô đâm liên hoàn do bão bụi ở Mỹ, ít nhất 6 người chết.