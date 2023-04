Thêm 7 căn nhà bị thiệt hại do giông lốc

Đang giữa mùa nắng nóng, những cơn mưa xuất hiện được xem là những cơn mưa vàng giúp tiết mát mẻ, dễ chịu hơn. Tuy nhiên đi cùng với tiết trời dễ chịu đó thì những hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng xuất hiện, như sấm chớp, giông lốc. Những căn nhà thiệt hại do giông lốc đã được ghi nhận trong những ngày qua.

Mới đây nhất, những ngày cuối tuần qua, trên địa bàn huyện Châu Thành xuất hiện mưa to kèm theo giông lốc đã làm tốc mái 7 căn nhà của người dân ở xã An Khánh. Ngoài ra, có 1 trụ điện trên tuyến lộ mới ở ấp An Hòa bị gãy, nhiều cây ăn trái của bà con bị hư hại. Ước thiệt hại gần 50 triệu đồng. UBND xã An Khánh đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Điện lực Châu Thành cũng kịp thời khắc phục sự cố lưới điện.

Trước đó ngày 9 tháng 4, tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự cũng có 7 căn nhà bị thiệt hai do giông lốc.

Thanh Dự/THĐT