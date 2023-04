Thanh niên có tinh thần không ổn định nhảy lầu

Khoảng 09 giờ 10 phút sáng nay, ngày 17/4, một thanh niên đang ở trên sân thượng nhà của người dân tại đường Hùng Vương, thuộc khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười. Thấy thanh niên có biểu hiện tinh thần không ổn định nên người dân thông báo đến Công an huyện.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng công an nhận định nam thanh niên có khả năng sẽ nhảy xuống, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng nên đã triển khai giải cứu. Lực lượng Công an huyện Tháp Mười và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh vận động, thuyết phục kết hợp với chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cứu hộ. Đến khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, trong lúc lực lượng cứu hộ đang triển khai các biện pháp cứu hộ, nam thanh niên trèo xuống bệ cửa sổ bên hông nhà. Sau đó, thanh niên bị trượt chân té ngã trên tán cây và rơi xuống mặt đất. Công an huyện Tháp Mười đã nhanh chóng đưa nam thanh niên đến BVĐK khu vực Tháp Mười cấp cứu. Hiện tình trạng sức khỏe của nam thanh niên tạm ổn định.

Qua xác minh, nam thanh niên trên là Ka Hùng, sinh năm 1989, ngụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Hùng đã trèo lên sân thượng nhà người dân từ khuya đến rạng sáng ngày 17/4/2023 thì xảy ra sự việc trên.

CTV Thanh Thảo/THĐT