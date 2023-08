Tải VNeID từ một web lạ, người đàn ông bị mất 1 tỷ đồng

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tiếp nhận một trường hợp người dân ở huyện Hồng Ngự bị lừa đảo hơn 1 tỷ đồng. Người này bị một đối tượng giả mạo công an huyện hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử VneID và đề nghị tải, cài đặt ứng dụng qua link mà đối tượng cung cấp.

Đối tượng yêu cầu nạn nhân tải, cài đặt ứng dụng tên “AN NINH MẠNG” qua đường link: “d. anmgov. one”. Trang web này có hẳn logo của Cục An toàn thông tin và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn. Với ứng dụng giả mạo được tải về, đối tượng đã kiểm soát, theo dõi, điều khiển điện thoại nạn nhân từ xa. Từ đó đăng nhập tài khoản ngân hàng và tin nhắn mã OTP xác nhận để thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân đến tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt. Tổng cộng, có 4 lượt chuyển tiền đi và tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị mất trên 1 tỷ đồng tiền mặt.

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không tải ứng dụng lạ, không rõ nguồn gốc hoặc làm theo hướng dẫn của các đối tượng để tránh mất tiền.

Trường hợp cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, người dân vào app store hoặc CH play trong điện thoại, tải đúng ứng dụng VNeID do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phát triển. Công dân cũng có thể liên hệ đến trụ sở công an gần nhất để được hướng dẫn.

Anh Thư/THĐT