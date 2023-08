Tai nạn giao thông đầu quý III tăng cao tại Đồng Tháp

Số vụ, số người chết do tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2023 ở Đồng Tháp đã giảm 15%. Trong tháng 7 và tháng 8, tai nạn giao thông lại tăng cao. Tại Hội nghị Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan sớm tìm ra nguyên nhân để khắc phục kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh không xảy ra tai nạn đường thủy. Trên đường bộ đã xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 35 người, bị thương 8 người. Thiệt hại tài sản hơn 250 triệu đồng. Trong đó, người gây tai nạn đa phần ở lứa tuổi thanh thiếu niên, từ 18 đến 35 tuổi.

Đáng chú ý, trong tháng 7 và tuần đầu của tháng 8, tình hình tai nạn có diễn biến phức tạp, tăng cao về số vụ và số người chết. Theo Phòng Cảnh sát giao thông, ngoài chuyển hướng sai quy định thì hiện gia tăng tình trạng người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, gây mất an toàn.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp thiết thực hơn. Trong đó, chú trọng áp dụng công nghệ trong tuyên truyền, kiểm soát. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nêu cao tính gương mẫu trong chấp hành ATGT đối với cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đẩy nhanh xây dựng các tuyến giao thông theo đúng tiến độ đề ra. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường bộ, đường thủy.

Bảo Ngọc/THĐT