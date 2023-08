Quen qua mạng xã hội, một phụ nữ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quen nhau qua mạng xã hội, không nắm rõ nhân thân nhưng một người phụ nữ ở tại Hà Nội vẫn tin tưởng giao một lượng lớn tài sản cho đối tượng giữ khi gặp nhau. Sau đó, đối tượng ôm luôn tài sản bỏ đi. Vụ việc xảy ra tại Đồng Tháp. Đối tượng đã bị bắt sau khi nạn nhân trình báo công an.

Ngày 19/8, Công an huyện Tháp Mười ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Huỳnh Văn Hoàng để điều tra hành vi “lừa đảo chiểm đoạt tài sản”. Hoàng sinh năm 1975, ngụ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Theo kết quả điều tra, giữa Hoàng và chị H ở TP.Hà Nội quen nhau qua mạng xã hội. Sau khi hẹn gặp nhau, ngày 03/8, chị H đến ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười và gặp được Hoàng. Trong lúc gặp nhau, Hoàng thấy chị H có đem theo nhiều tiền vàng nên nảy sinh ý định lừa đảo. Hoảng kêu chị H để tài sản vào cốp xe của Hoàng để đảm bảo an toàn. Tài sản gồm 2 điện thoại di động, 2 chiếc nhẫn kim loại màu vàng, 1 sợ dây chuyền bằng kim loại màu trắng, 19 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó, Hoàng để chị H ngồi chờ tại một quán nước và nói sẽ nhanh quay lại sau khi đi công việc. Chờ mãi không thấy Hoàng quay lại, chị H đã đến cơ quan công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tháp Mười phối hợp với Công an xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh đã bắt được đối tượng Hoàng tại nhà cùng với số tài sản nói trên. Đối tượng Hoàng cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Hoàng là người đã có vợ con.

CTV Thanh Thảo/THĐT