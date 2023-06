Phụ nữ Công an Đồng Tháp đồng hành với trẻ em và phụ nữ biên cương

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2023, nữ công an Đồng Tháp có nhiều hoạt động thiết thực. Ngày 27/6, Hội phụ nữ cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Hồng Ngự và Công an huyện tổ chức tuyên truyền và trao tặng nhiều phần quà cho phụ nữ khó khăn, học sinh nghèo xã Thường Phước 1.

Buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, kết hợp hướng dẫn cài đặt phần mềm VNeID kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Cũng trong dịp này, Hội phụ nữ Công an tỉnh trao tặng tủ quần áo 0 đồng cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn xã Thường Phước 1. Tổng trị giá hoạt động gần 20 triệu đồng.

CTV Đoàn Diểu/THĐT