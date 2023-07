Ông Đoàn Thanh Bình trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND H.Tháp Mười

Chiều ngày 31/7, HĐND huyện Tháp Mười, khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ tư. Kỳ họp bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện và xem xét Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Bắc Mỹ An. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Kỳ họp thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện đối với ông Đoàn Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười để đại biểu HĐND huyện xem xét bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả, có trên 93% đại biểu có mặt tán thành ông Đoàn Thanh Bình trúng cử vào chức vụ Chủ tịch UBND huyện.

Cũng tại Kỳ họp này, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Bắc Mỹ An. Dự án Khu đô thị Bắc Mỹ An diện tích 114.657m2, khối lượng cát san lấp dự kiến trên 377.300m3. Tổng mức đầu tư Dự án trên 190 tỷ 600 triệu đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cần phải điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc cho phù hợp với thực tế. Do vậy, UBND đã trình HĐND huyện xem xét cho chủ trương, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên trên 208 tỷ đồng, tăng trên 17 tỷ 400 triệu đồng so với ban đầu. Nguyên nhân tăng là do điều chỉnh theo giá đất được duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; mặt đường từ láng nhựa thành bê tông nhựa nóng, hạng mục đường và hạng mục vỉa hè bó vỉa; điều chỉnh lát gạch vỉa hè thành lát đá tự nhiên…. Thời gian Dự án hoàn thành vào năm 2025.

Nguyễn Thu/THĐT