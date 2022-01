Nhịp cầu nhân ái - 04/01/2022: Giúp đỡ anh Lê Văn Trung (H.Thanh Bình)

DANH SÁCH BẠN XEM ĐÀI GIÚP ANH NGUYỄN VĂN PHONG – ẤP 1, XÃ BA SAO, H.CAO LÃNH

(kỳ phát sóng ngày 28/12/2021) Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp: 7.000.000đ;Cố doanh nhân Phạm Văn Bên – DNTN Cỏ May: 5.000.000đ;Công ty TNHH Hùng Cá: 2.000.000đ;Công ty Cổ phần Vạn Ý – H. Thanh Bình: 2.000.000đ;Công ty CP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp: 1.000.000đ;Ban bảo trợ từ thiện nhân đạo xã Tân Bình – H. Châu Thành: 1.000.000đ;Nhóm Nhân ái Liên Tâm: 2.000.000đ;Nguyễn Thanh Hải: 500.000đ; Trương Thị Kim Hồng:100.000đ; Gia Hân, Quế Hân: 100.000đ; Trần Thành Nhân: 200.000đ; Võ Văn Hiệp: 100.000đ; Võ Văn Tiếp: 200.000đ;700.000đNhóm Phật tử Chùa Linh Bửu: 1.000.000đ;Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp: 500.000đ;Quán cơm chay Út Hậu – Chợ Cao Lãnh: 500.000đ;Nhóm Đồng Thanh Quang – Sở GTVT: 325.000đ;Anh Nguyễn Tuấn Cường – Phường 1: 200.000đ;Cô Yến – Phường 1: 100.000đ;Hai em Lê Xuân Trường, Lê Ngọc Thùy Trâm – Phường 1: 100.000đ;Ông, bà Trần Văn Tâm – Phường 2: 1.000.000đ;Anh Trần Minh Trường – Đội thanh tra – An toàn số 7: 500.000đ;Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Phường 2: 500.000đ;Cửa hàng đồng hồ, mắt kính Thủy Ân – Phường 2: 200.000đ;Nhân, Nhi – Phường 2: 100.000đ;Gia đình Đỗ Lệ Chi – Phường 3: 250.000đ;Gia đình Nguyễn Văn Bé Bảy – Phường 3: 200.000đ;Gia đình anh Nguyễn Toàn Thắng – Phường 3: 200.000đ;Ông Võ Lộc Thành – Phường 4: 200.000đ;Bảo Chi, Minh Luân, Trúc Mai, Quỳnh Anh – Phường 4: 100.000đ;Cô Bông – Phường 4: 100.000đ;Ông Nguyễn Châu Tuấn, ông Nguyễn Châu Phú – Phường 6: 150.000đ;Gia đình thầy Hiệu – Phường 6: 100.000đ;Cô Võ Thị Kim Vân – Phường 6: 50.000đ;Cô Nguyễn Thị Hồng – P. Mỹ Phú: 500.000đ;Cán bộ hưu trí – P. Mỹ Phú: 200.000đ;Lê Na – P. Mỹ Phú: 100.000đ;Hai cháu Vân Anh, Hoàng Khang – P. Mỹ Phú: 100.000đ;Luật sư Quỳnh Hoa – P. Hòa Thuận: 400.000đ;Chị Trần Thị Chòn – Xã Tịnh Thới: 500.000đ;Gia đình chú Sáu Lễ – Xã Tân Thuận Tây: 200.000đ;Cô Thanh Loan – Xã Mỹ Trà: 200.000đ;Bé Thu Hiền – Xã Mỹ Trà: 100.000đ;Nhóm Tín Lê: 200.000đ;Nhóm từ thiện Cao Lãnh: 250.000đ;Cô Trần Thị Ngọc Lan – Thị trấn Mỹ Thọ: 200.000đ;Chú Tư Dũng – Thị trấn Mỹ Thọ: 100.000đ;Chú Đặng Hữu Phước – Xã An Bình: 100.000đ;Anh Phạm Nguyễn Hạc: 400.000đ;Cô Tư Phe – Thị trấn Mỹ Thọ: 50.000đ;Cô Diệu Nữ – Thị trấn Mỹ Thọ: 50.000đ;Cô Hai Điệp – Thị trấn Mỹ Thọ: 50.000đ;Cô Lại Thị Như Ý – P. An Thạnh: 500.000đ;Khánh Hưng, Khánh Ngân, Ngọc Hảo – P. An Thạnh: 300.000đ;Khánh Huy, Khánh Lam – P. An Thạnh: 200.000đ;Cô Hồ Kim Hoàng – Xã Long Khánh A: 100.000đ;Bà Võ Thị Lựu – Xã Phú Đức: 100.000đ;Anh Minh Hoàng – TT. Tràm Chim: 350.000đ;Anh Bùi Văn Hanh – TT. Tràm Chim: 300.000đ;Chị Phan Thị Miệu – TT. Tràm Chim: 100.000đ;Chị Lê Hoàng Gia Thịnh – TT. Tràm Chim: 50.000đ;Chị Phùng Thị Diệu – Xã Phú Hiệp: 100.000đ;Cô Tư Bình – xã An Long: 10.000đ;Đại lý VTNN Võ Hoàng Dũng – TT. Lấp Vò: 500.000đ;Chị Thu Hiền: 100.000đ;Trại cưa Thuận Phát: 200.000đ;Chị Huỳnh Kim Thoa: 200.000đ;Cửa hàng VLXD –TTNT Chân Thiện Mỹ 1: 200.000đ;Chị Vương Thúy Phượng – Phường 2: 200.000đ;Ông Nguyễn Hồng Hải: 50.000đ;Cô Trúc Hà – Phường 1: 50.000đ;Cô Hai Ngò – Xã Tân Phú Đông: 100.000đ;DNTN Lộc Vân: 200.000đ;Cây xăng Hạnh Phúc: 100.000đ;Hai cháu Linh, Phước: 50.000đ;Cây xăng Vương Quốc Anh: 50.000đ;Cây xăng Phương Thảo: 50.000đ;Ông Bà Nguyễn Văn Hưng: 50.000đ;Ông Bà Võ Thành Danh: 50.000đ;Chị Nguyễn Thị Xuyến: 50.000đ;Chị Thúy: 50.000đ;Mỹ Liên – Tân Quy Đông: 50.000đ;Thu Mai, Thu Hiền: 50.000đ;Chị Ánh uốn tóc: 50.000đ;Anh chị Tài Lan: 50.000đ;Gia đình Tám Muối: 50.000đ;Cường, Yến: 50.000đ;Thủy, Kim Mai: 50.000đ;Mộng Thu: 50.000đ;Khoa Nam: 50.000đ;Chị Oanh: 50.000đ;Chị Lê Thị Phượng: 50.000đ;Nguyễn Thị Ngọc Nga – An Hòa: 50.000đ;Bà Nguyễn Thị Phiên, ông Ngọc Thanh: 50.000đ;Anh chị Tư Sung – Xã Tân Phú Đông: 50.000đ;Nguyễn Văn Của Em – Phường 1: 50.000đ;Hair Salon Spa Thuận Trang: 50.000đ;Ông Nguyễn Văn Hiển – Xã Tân Qui Tây: 50.000đ;Chị Nguyễn Thị Kim Anh – Xã Tân Qui Tây: 50.000đ;Chị Nguyễn Kim Huê: 50.000đ;Bà Lê Kim Liên: 50.000đ;Chị Kim Hương: 50.000đ;Nguyễn Thị Hồng Nga – Phường 1: 50.000đ;Thu Nguyệt: 50.000đ;Chị Nguyễn Thị Ngà: 50.000đ;Nguyễn Thị Ngọc Điệp: 50.000đ;Trần Tuyết Phượng – 190 Trần Phú: 50.000đ;Bà Trần Thị Đoán: 50.000đ;Chị Chảy (Phước Toàn): 50.000đ;Quầy vải Phương Châu: 50.000đ;Bác sĩ Nguyễn Tấn Ngữ: 50.000đ;Cô Trần Thị Ngọc Hoa – Giáo viên hưu trí Trường Sen Hồng: 50.000đ;Tiệm vải Kim Bính: 50.000đ;Tiệm mỹ phẩm Mai Dũ: 50.000đ;Chị Lưu Thị Lụa: 50.000đ;Trần Thị Lang: 30.000đ;Thanh Vân: 30.000đ;Chị Nguyễn Thị Kim Loan – P. An Thới, Q.Bình Thủy: 100.000đ;Bác sĩ Tiêu Phương Lâm – Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ: 100.000đ; * Thay mặt gia đình anh Nguyễn Văn Phong, Ban biên tập chương trình NCNA THĐT xin ghi nhận và cảm ơn những cá nhân, tổ chức đã quan tâm chia sẻ với những bất hạnh của nhân vật. Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự đóng góp trong thời gian tới để những mảnh đời giảm bớt khó khăn!