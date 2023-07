Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã không tệ nạn ma túy

Ngày 21/7, tại xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Xã Bình Thạnh là một trong những đơn vị được công nhận không có tệ nạn ma túy.

Hiện 100% ấp, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đăng ký đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Nhiều mô hình an ninh trật tự được duy trì hoạt động hiệu quả như: Tiếng loa an ninh, ấp an ninh – an toàn – an dân.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, xã Bình Thạnh tiếp tục duy trì là địa phương không có tệ nạn ma túy. Đồng thời, kiên quyết không để hình thành điểm nóng về tội phạm và tệ nạn xã hội. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữ lực lượng công an với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho tập thể nhân dân và cán bộ xã Bình Thành với thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an tỉnh, UBND TP.Hồng Ngự và xã Bình Thạnh cũng biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân.

Cũng trong chuyến công tác tại TP.Hồng Ngự, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo thành phố Hồng Ngự đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Lùng, ngụ xã Bình Thạnh. Ông Phạm Thiện Nghĩa ân cần thăm hỏi, chúc mẹ luôn sống vui, sống khỏe cùng gia đình, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Hoàng Phương/THĐT