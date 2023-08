Kiểm tra thực tế thi công cao tốc Cao Lãnh – An Hữu

Sáng nay, ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện cao tốc Cao Lãnh – An Hữu.

Hiện gói thầu số 14 Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, giai đoạn 1 (Dự án thành phần 1) đang trong giai đoạn thi công mặt bằng để chuẩn bị cho các điều kiện tiến hành xây dựng cầu, điểm đấu nối. Đoàn đến kiểm tra thực tế tại nút giao đường ĐT.847 (cầu Đường Thét) thuộc xã Nhị Mỹ; nút giao cầu Kênh Xáng số 1 (xã Mỹ Thọ – Tân Hội Trung); nút giao cầu Kênh Hội Đồng Tường (xã Bình Hàng Tây – Tân Hội Trung).

Sau khi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh uỷ có buổi làm việc với các sở, ngành tỉnh, huyện Cao Lãnh, nhà đầu tư và đơn vị thi công. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, giải quyết các vấn đề mà người dân chưa đồng thuận. Quá trình thi công phải đảm bảo an toàn thi công, an toàn giao thông, vận chuyển. Các sở, ngành, huyện phải tham gia giám sát, kiểm tra thường xuyên và tạo điều kiện cho thi công. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý đơn vị thi công, cần đảm bảo đến tháng 12/2024 toàn bộ các công trình cầu của dự án phải hoàn thành dứt điểm. Đến tháng 10/2025 phải thực hiện xong dự án thành phần 1 cao tốc Cao Lãnh – An Hữu. Các đơn vị cùng tham gia chung có trách nhiệm.

Thúy Nhi/THĐT