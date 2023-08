Khu dân cư An ninh - An toàn - An dân phát huy vai trò tự chủ, tự quản của người dân

Khu dân cư An ninh – An toàn – An dân vừa được ra mắt, đi vào hoạt động ở khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười. Đây là khu dân cư được thị trấn Mỹ An chọn thực hiện làm điểm.

Với hoạt động của khu dân cư, các tổ nhân dân tự quản sẽ tập trung thực hiện tốt 3 tiêu chí về an ninh, an toàn và an dân. Mục đích là phát huy vai trò tự chủ – tự quản của người dân thông qua hoạt động của tổ nhân dân tự quản. Cũng thông qua đó, tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương gắn với thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cũng tại buổi ra mắt, các tổ nhân dân tự quản đã tập trung thảo luận, đề ra một số biện pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt các tiêu chí của khu dân cư An ninh – An toàn – An dân. Các tổ nhân dân tự quản đồng thời ký cam kết tham gia thực hiện với 9 nội dung cơ bản.

Hoàng Kha/THĐT