Tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự tại điểm khởi công Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội. Tại Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Lưu Đức Quang dự tại Lễ khởi công Dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu. Cùng dự còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương.

Nhận định giải phóng mặt bằng là công tác quan trọng nhất để đủ điều kiện khởi công các dự án trọng điểm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá rất cao sự kiểm tra, giám sát của các lãnh đạo địa phương trong công tác này. Cụ thể, Đồng Tháp đạt tỷ lệ đồng thuận gần 100%, tỷ lệ diện tích đã bàn giao đạt trên 95%. Tuy nhiên, để hoàn thành các dự án (Dự án đường Vành đai 4 – Hà Nội và Dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu) thì còn khối lượng công việc rất lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn kỹ thuật, môi trường, an toàn lao động v.v. Trong đó, phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Tháp được giao thực hiện dự án có quy mô đầu tư lên đến 5.800 tỷ đồng. Dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và thời gian thực hiện cấp bách từ năm 2022 đến năm 2027. Tuy nhiên, với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ đồng lòng để đảm bảo cho công trình Cao tốc Cao Lãnh – An Hữu được chất lượng, đúng tiến độ, đưa vào vận hành hiệu quả.

Anh Thư/THĐT