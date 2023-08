Khoảng 90% học sinh đến lớp trong ngày tựu trường

Sau một tuần học sinh lớp 1 tựu trường, ngày 28/8, hơn 330.000 học sinh các khối lớp còn lại các bậc mầm non, phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên đã đồng loạt tựu trường.

Trong ngày đầu tựu trường, học sinh chủ yếu đến để nhận lớp, làm quen với giáo viên, nghe phổ biến nội quy. Đối với những học sinh đầu cấp, các giáo viên hướng dẫn các em sử dụng đồ dụng học tập và cùng tham gia trải nghiệm ngôi trường mới. Đón học sinh đi học trở lại, Sở GD&ĐT Đồng Tháp yêu cầu các trường tập trung rà soát các điều kiện cơ sở vật chất như hệ thống điện, bàn ghế, cầu thang và các điều kiện an toàn khác nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng tránh tai nạn thương tích. Theo ngành giáo dục Đồng Tháp, trong ngày đầu tựu trường chỉ có khoảng 90% số học sinh đến nhận lớp, nguyên nhân do một số trường hợp theo phụ huynh đi làm ăn xa chưa kịp trở về địa phương. Sau tuần này, đến ngày 05/9, các trường sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng.

Lê Giang/THĐT