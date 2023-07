Họp xét đề nghị tha tù trước thời hạn 5 phạm nhân đủ điều kiện

Sáng ngày 21/7, Hội đồng xét đề nghị tha tù thuộc Công an tỉnh tổ chức họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt giữa năm 2023. Có 5 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an huyện Cao Lãnh được xét đề nghị.

Sau khi xem xét, Hội đồng đã thống nhất xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 5 phạm nhân nói trên. Trong quá trình chấp hành án, những phạm nhân này có tinh thần, thái độ cải tạo lao động nghiêm túc và ăn năn về hành vi sai trái do mình gây ra. Tất cả đều được xếp loại lao động, cải tạo từ khá trở lên, đã nộp án phí đầy đủ theo quy định và có nơi cư trú rõ ràng, đủ điều kiện được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện.

CTV Đoàn Diểu/THĐT