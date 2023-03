Hội nghị Giao ban báo chí tháng 4 thông tin vụ hiếp dâm cô giáo mầm non

Chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 3 năm 2023. Hội nghị thông tin những nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền trong tháng 4 năm 2023.

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin chính sách mới và chủ trương, chính sách mới của UBND tỉnh trong tháng qua. Các ngành thông tin các hoạt động sẽ thực hiện trong tháng 4. Đáng chú ý là Lễ hội Xoài tỉnh Đồng Tháp; tháng hành động vì an toàn thực phẩm, ngày sách và văn hóa đọc tỉnh Đồng Tháp lần thứ 2.

Thượng tá Trần Trung Quốc – Trưởng Phòng tham mưu Công an Đồng Tháp thông tin tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó có vụ án hiếp dâm cướp tài sản trong trường học tại huyện Tam Nông vào trưa ngày 29/3. Một giáo viên trường mầm non bị đối tượng lạ mặt lẻn vào trường khống chế, hiếp dâm và cướp tài sản. Sau khi trình báo, công an nắm bắt và phối hợp điều tra, bắt giữ đối tượng tại huyện Bến Lức, Long An vào sáng sớm hôm nay.

Về nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 4, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý một số nội dung cần tập trung, như phòng bệnh dịch sốt xuất huyết trong mùa khô; phòng chống hạn hán, phòng chống cháy nổ, nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn nhằm hạn chế những sự cố tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Hoàn Quân/THĐT