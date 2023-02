Hỗ trợ tiền cho con cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Từ sự đóng góp của đồng nghiệp, con của Thiếu tá Hồ Tấn Dương, người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ ở huyện Lấp Vò vào tháng 8/2022 đã được trao hỗ trợ.

Cụ thể, thực hiện Chương trình Nghĩa tình đồng đội, thắp sáng ước mơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng đại diện Khối thi đua Cảnh sát nhân dân, Công an huyện Lấp Vò đã tiến hành trao tượng trưng cho cháu Hồ Gia Bảo, con Thiếu tá Hồ Tấn Dương – Nguyên Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò. Số tiền hỗ trợ là 100 triệu đồng, do tập thể cán bộ chiến sĩ Nhóm điều tra Khối thi đua Cảnh sát nhân dân tự nguyện quyên góp và gửi ngân hàng. Đến khi cháu Hồ Gia Bảo (con Thiếu tá Dương) đủ 18 tuổi sẽ trao trực tiếp. Hoạt động trên nhằm chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ gia đình Thiếu ta Hồ Tấn Dương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

CTV Đoàn Diểu/THĐT