Gửi Mẹ từ tuyến đầu chống dịch

Dần rồi vì dịch, nên những bữa cơm như vậy ngày càng trở nên xa xỉ với gia đình mình mẹ nhỉ, con thấy nhớ quá! Hôm cuối tuần gọi điện, mẹ có tâm sự rằng: “Trong mùa dịch này, lực lượng Công an, Y tế, Quân sự,… ngày đêm trực chốt, không ngại nắng gắt, mưa to. Có nhà nhưng không được về, có con cũng không dám nói chuyện, ôm hôn dù rất nhớ. Mẹ thấy thương và xót quá”. Nếu được nghe những lời này của mẹ, chắc chắn các anh chị đang tham gia chống dịch nơi tuyến đầu cũng sẽ cảm thấy rất an ủi.

Ấy vậy mà trong những ngày thế này, đồng đội con vẫn có người ngã xuống, mãi mãi ở lại tuổi đôi mươi. Đó là tấm gương của đồng chí Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh – Công an tỉnh Tây Ninh, đồng chí Thượng úy Phan Tấn Tài – Công an thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trung úy Nguyễn Văn Chiến – Công an tỉnh Nghệ An. Các anh đã hi sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, thật buồn phải không mẹ?. Và buồn hơn nữa, khi vẫn còn một bộ phận người dân chưa tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch; cá biệt, còn có những hành vi côn đồ, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, ngăn chặn. Con biết, khi đọc được những tin tức như vậy, mẹ rất lo. Nhưng làm sao được mẹ à, “Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Suốt đời tận tụy, phục vụ Nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hành phúc của Nhân dân” – đó là những lời dạy luôn hằn sâu trong tâm trí, là mục tiêu, lý tưởng để chúng con quyết tâm phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.