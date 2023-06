Đồng Tháp: Hỗ trợ 4 thí sinh gặp sự cố đến điểm thi

Trong buổi thi thứ 3 của kỳ thi TN THTP 2023, sáng nay, một thí sinh ở xã cù lao Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh ngủ quên. May mắn, em đã được lực lượng CSGT hỗ trợ, kịp thời chở đến điểm thi Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin từ Đội CSGT – Công an TP.Cao Lãnh, đầu buổi thi sáng nay, khi cán bộ phòng thi gọi thí sinh vào phòng thì phát hiện một thí sinh không có mặt. Hội đồng thi rà soát địa chỉ và liên hệ thì biết thí sinh này ngủ quên. Nhà của em ở xã cù lao Tân Thuận Đông, cách điểm thi khoảng 6km và phải qua phà. Hội đồng thi Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu thí sinh này nhanh chóng đến bến phà Tân Thuận Đông – Hòa An để được hỗ trợ. Nhận tin báo, Trung úy Nguyễn Thái Nhật Minh, Đội CSGT – Công an TP.Cao Lãnh đã nhanh chóng đến nơi hỗ trợ thí sinh.

Tại điểm thi Trường THPT Thanh Bình 2, Đội CSGT huyện Thanh Bình cũng phát hiện và nhanh chóng hỗ trợ một trường hợp một nữ thí sinh đi trễ. Với trường hợp này, nhà thí sinh cũng phải qua bến phà Tân Bình, thuộc xã cù lao Tây Tân Bình để đến điểm thi. May mắn, tất cả các em đều được đưa đến điểm thi trước giờ quy định vài phút. Đây là cũng là điều mà các em học sinh cần rút kinh nghiệm để không ảnh hưởng việc thi cử của mình.

Cũng trong ngày thi hôm nay, 2 thí sinh ở điểm thi Trường THPT Mỹ Quý đã gặp sự cố về phương tiện đi lại. Nhanh chóng, các em đã được Đội hình Tiếp sức mùa thi – Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đồng Tháp đến tận nhà hỗ trợ đến điểm thi kịp lúc.

PV/THĐT