Đồng Tháp có gần 15.700 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 27 – 30/6/2023. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, sáng nay, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì cuộc họp trực tuyến với ngành giáo dục, 12 huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Đồng Tháp có gần 15.700 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 600 thí sinh với kỳ thi năm trước. Dự kiến sẽ tổ chức 35 điểm thi, tăng 3 điểm thi gồm THPT Thống Linh (huyện Cao Lãnh), THPT Mỹ Quý (huyện Tháp Mười) và THPT Thanh Bình 2 (huyện Thanh Bình). Kỳ thi có một số sửa đổi, bổ sung trong quy chế, chủ yếu mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ để tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tổ chức kỳ thi an ninh, an toàn.

Ông Đoàn Bửu lưu ý, kỳ thi năm nay tăng cả số lượng thí sinh và điểm thi, do đó các đơn vị liên quan cần tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Trong đó chú ý các điểm mới. Bên cạnh đảm bảo phương án tổ chức in sao đề thi, bảo quản và vận chuyển, ông Đoàn Tấn Bửu cũng lưu ý cần chú trọng đến các vấn đề về an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh, thông tin đầy đủ các điểm mới trong quy chế để thí sinh nắm bắt. Sở GD&ĐT được yêu cầu nhanh chóng hoàn thành hồ sơ kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.

Hội nghị cũng thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban.

Lê Giang/THĐT