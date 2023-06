Đoàn công tác Bộ GD&ĐT đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi TN THPT ở Đồng Tháp

Sáng nay, đoàn công tác số 2 của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Tháp. Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tiếp đoàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Tháp, công tác coi thi tại 35 hội đồng thi trên toàn tỉnh cơ bản đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không phát hiện trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Đồng Tháp là tỉnh duy nhất trên cả nước thực hiện công tác giao nhận bài thi từ khu vực in sao đề thi đến các hội đồng theo từng ngày thi. Hàng ngày ban thư ký hội đồng thi nhận, bài quản bài thi tự luận, trắc nghiệm còn nguyên túi niêm phong, tập hợp về điểm an toàn, có camera giám sát, ghi hình và lực lượng an ninh trực bảo vệ 24 giờ/ngày. Mỗi điểm thi đều bố trí nơi bảo quản vật dụng cá nhân, tài liệu và vật dụng không đươc phép vào phòng thi đảm bảo tối thiểu 25m so với khu vực thi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao công tác coi thi và tổ chức kỳ thi của Đồng Tháp triển khai, nhất là công tác sao in, vận chuyển đề thi. Thứ trưởng đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh giám sát nghiêm túc quy trình chấm thi, lưu ý yếu tố kĩ thuật, phần mềm chấm thi. Tinh thần chung là tạo sự công bằng cho tất cả thí sinh.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh cho biết, tỉnh ưu tiên quan tâm và dành nhiều nguồn lực để triển khai kỳ thi hiệu quả, minh bạch. Cũng trong dịp này, ông Phạm Thiện Nghĩa đề xuất Bộ GD&ĐT tiếp tục quan tâm và hỗ trợ tỉnh trong các hoạt động giáo dục trong thời gian tới.

Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại 3 điểm thi trên địa bàn TP.Cao Lãnh gồm Trường THPT Thiên Hộ Dương, Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu và Trường THPT Đỗ Công Tường. Tại mỗi điểm thi, Thứ trưởng lưu ý việc tổ chức cần đảm bảo đầy đủ các quy định theo quy chế ban hành, hạn chế thấp nhất xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả và chất lượng kỳ thi.

Thứ trưởng cũng đã thăm hỏi lực lượng tiếp sức mùa thi, gặp gỡ chia sẻ tình hình làm bài thi của thí sinh sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Lê Giang/THĐT