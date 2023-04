Điều động Phó Giám đốc Công an Đồng Tháp về Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an

Thượng tá Bùi Đức Tài – Phó Giám đốc Công an tỉnh điều động về công tác tại Bộ Công an. Ngày 27/4, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tá Bùi Đức Tài. Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Lễ công bố.

Theo quyết định điều động, Thượng tá Bùi Đức Tài được điều về Bộ Công an, phân công giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự.

Thượng tá Bùi Đức Tài được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp từ tháng 05/2020 đến nay. Đại tá Nguyễn Văn Hiểu – Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng, động viên Thượng tá Bùi Đức Tài được phân công nhiệm vụ mới. Thượng tá Tài được đánh giá luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đại tá Nguyễn Văn Hiểu đồng thời nhắn nhủ, Thượng tá Bùi Đức Tài tiếp tục giữ mối liên hệ với Công an Đồng Tháp, nhất là tăng cường công tác trao đổi, phối hợp và tỉnh trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.

CTV Phước Thanh/THĐT