Công an Đồng Tháp kéo giảm 6,94% tội phạm về trật tự xã hội

Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Hội nghị đánh giá, trong 6 tháng qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã bám sát các nghị quyết và khoạch, chương trình công tác công an đề ra. Làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an Đồng Tháp thực sự trong sạch, vững mạnh. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, lực lượng công an đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế, kéo giảm 6,94% tội phạm về trật tự xã hội, không để hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động tín dụng đen được kiểm soát. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 99,38%. Về tình hình tai nạn giao thông, tai nạn cháy được kéo giảm.

Tại Hội nghị, các địa biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đề ra các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Văn Hiểu – Giám đốc Công an tỉnh và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tham mưu, Công an tỉnh cùng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

CTV Phước Thanh/THĐT