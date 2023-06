Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị thi TN THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, sẽ diễn ra từ ngày 27-29/6, Đồng Tháp có gần 16.000 thí sinh tham gia tại 35 điểm đồng thi. Chiều nay, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn công tác tiến hành kiểm tra tiến độ, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại huyện Tháp Mười và TP.Cao Lãnh.

Đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Tháp Mười ở huyện Tháp Mười, Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu ở TP.Cao Lãnh và một điểm thi mới là Trường THPT Mỹ Quý 1, huyện Tháp Mười.

Đến nay các điểm thi đã đảm bảo cơ sở vật chất, nơi bảo quản, lưu trữ đề thi an toàn. Ngoài việc tạo điều kiện về nơi ăn, ở cho thí sinh xa điểm thi về dự thi, các đơn vị trường cũng triển khai tốt công tác tiếp sức mùa thi, hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em yên tâm bước vào kỳ thi.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các điểm thi cần chuẩn bị tốt các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ. Đặc biệt là phương án đảm bảo an toàn dịch bệnh và điều kiện ứng phó sự cố về sức khỏe cho thí sinh. Lưu ý các đơn vị chuẩn bị hoàn tất các khâu, nhanh chóng bổ sung các thiết bị còn thiếu nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn để kỳ thi diễn ra đúng quy chế.

Lê Giang/THĐT