Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ đại diện HTX, hội quán Tam Nông

Trong ngày hôm nay, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, chính quyền địa phương đã đến thăm và trao đổi về tình hình sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã, hội quán trên địa bàn huyện Tam Nông.

Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hộ chăn nuôi bò, thuộc An Hòa Hội quán, xã An Hòa. Đây là hội quán thứ 12 tại huyện Tam Nông, thành lập hồi giữa tháng 6 vừa qua. Các thành viên Hội quán chuyên nuôi bò thương phẩm và bò sinh sản. Cũng tại xã An Hòa, đoàn đến thăm vườn sinh thái Hoàng Hảo. Đây là địa chỉ du lịch, đang cung cấp các dịch vụ về tham quan và ẩm thực.

Cũng tại không gian vườn sinh thái, Chủ tịch UBND tỉnh có dịp gặp gỡ đại diện hơn 40 hợp tác xã và hội quán trên địa bàn huyện Tam Nông. Những dự định, kế hoạch mới và cả những khó khắn, tồn tại đều được chia sẻ, trao đổi. Đại diện các sở, ngành tỉnh và huyện Tam Nông cũng trực tiếp ghi nhận và phản hồi các ý kiến của người dân.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh động viên bà con mạnh dạn trao đổi và cùng lắng nghe để cùng hành động, không ngại làm mới và nỗ lực vượt qua khó khăn. Chủ tịch UBND tỉnh cũng khuyến khích các hợp tác xã, hội quán trên địa bàn cần tìm hiểu, đẩy mạnh liên kết để tăng thêm các giá trị sản xuất. Hiện toàn huyện Tam Nông có 32 hợp tác xã, hơn 4.600 thành viên và 12 hội quán, gần 500 thành viên.

Thanh Toàn/THĐT