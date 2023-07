Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thưởng nóng công an bắt cướp trên Quốc lộ N2

Liên quan vụ cướp tài sản trên Quốc lộ N2, chiều ngày 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã đến trao bằng khen và thưởng nóng 20 triệu đồng cho 03 tập thể gồm: Công an huyện Tháp Mười; Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ cướp.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận, chúc mừng chiến công xuất sắc của lực lượng Công an đã kịp thời điều tra, bắt giữ đối tượng, ổn định được tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, vào ngày 15/7 một phụ nữ 27 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, điều khiển xe máy từ tỉnh Bình Dương về nhà thăm người thân. Trên đường về, đến tuyến Quốc lộ N2, đoạn giáp ranh giữa huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An với huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp thì bị 02 đối tượng điều khiển xe máy áp sát, cầm súng đe dọa, đạp ngã xe làm chị bị trầy xước vùng mặt, tay, chân. 2 đối tượng đã cướp 01 triệu đồng, 01 điện thoại di động, 01 dây chuyền bạc, 1 thẻ ngân hàng rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an tỉnh, cùng sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh bạn, lực lượng Công an Đồng Tháp đã bắt được 02 nghi phạm khi đang lẩn trốn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thu giữ một số tang vật có liên quan.

CTV Đoàn Diểu/ CAĐT