Chạy trốn vì vi phạm ATGT, 3 đối tượng bị tai nạn nghiêm trọng

Bị phát hiện vi phạm quy định an toàn giao thông, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng công an mà bỏ chạy còn gây thương tích cho người thực thi công vụ. Tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, các đối tượng bị té ngã, dẫn đến tử vong. Vụ việc xảy ra trên địa bàn TP.Cao Lãnh vào tối ngày 16/8.

Vào khoảng 21 giờ, ngày 16/8, trên đường Nguyễn Huệ, phường 1, tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an TP.Cao Lãnh phát hiện phương tiện mô tô chở quá số người quy định nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Đối tượng Nguyễn Hữu Lợi (18 tuổi) không chấp hành điều khiển xe bỏ chạy. Trên xe của Lợi còn chở theo Nguyễn Tuấn Kiệt (17 tuổi), Chung Vĩnh Tài (17 tuổi). Cả 3 đối tượng đều ở huyện Cao Lãnh. Do xe không chấp hành hiệu lệnh nên tổ trưởng tổ tuần tra điều khiển xe mô tô chạy theo và phát tín hiệu dừng phương tiện nhưng các đối tượng vẫn không chấp hành. Khi đến đoạn đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, đối tượng Kiệt dùng dao tự chế chém trúng vào người làm nhiệm vụ gây thương tích. Sau đó, Kiệt và Lợi tiếp tục dùng nón bảo hiểm đang đội trên đầu ném vào người làm nhiệm vụ rồi lại điều khiển xe bỏ chạy. Khi xe đến khu vực trước Trường Tiểu học Mỹ Trà thuộc ấp 1, xã Mỹ Trà thì Lợi mất lái va chạm vào thềm nhà người dân. Vụ tai nạn làm xe và cả 3 đối tượng té ngã. Hậu quả, Lợi tử vong tại hiện trường, Kiệt và Tài bị thương tích nhẹ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc những đương sự có liên quan. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

CTV Đoàn Diểu/THĐT