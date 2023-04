Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ tạm hoãn tiếp nhận máu nhân đạo

Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP. Cần Thơ vừa có thông báo tạm hoãn việc tổ chức hiến máu tình nguyện, hướng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2023. Do đó, Ngày hội hưởng ứng Toàn dân hiến máu tình nguyện tại Đồng Tháp dự kiến diễn ra vào ngày 07/4 tới đây cũng sẽ tạm hoãn.

Theo Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP. Cần Thơ, đơn vị đang gặp khó khăn trong việc đấu thầu trang thiết bị y tế phục vụ tiếp nhận máu, cụ thể là hệ thống túi máu. Do đó, tạm thời các hoạt động hiến máu nhân đạo tại ĐBSCL sẽ được tạm dừng. Riêng 2 tỉnh Kiên Giang, Long An vẫn được duy trì do 2 địa phương này từ trước đến nay chủ động trong việc thu nhận máu trong cộng đồng.

Dự kiến, thời gian tạm dừng sẽ kéo dài ít nhất trong 3 tháng tới. Trong thời gian này, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương sẽ phụ trách phân bổ nguồn máu theo lượng đặt hàng của các đơn vị y tế, tinh thần không để thiếu hụt nguồn máu phục vụ việc cấp cứu và khám chữa bệnh cho người dân.

Lê Giang/THĐT