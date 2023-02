Bắt đối tượng dùng hung khí đánh người chung phòng trọ, cướp tài sản

Bị người phụ nữ mới quen sống chung phòng trọ đuổi đi, người đàn ông dùng dao và hung khí tấn công người phụ nữ đến bất tỉnh rồi cướp nhiều tài sản có giá trị. Ngày 27/02, Công an thành phố Sa Đéc cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng để điều tra xử lý.

Đối tượng thực hiện vụ việc nói trên là Trần Quốc Việt, sinh năm 1989, ngụ ấp Phú Bình, xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Theo kết quả điều tra bước đầu, vào ngày 22/02/2023, bà Nguyễn Thị T, 47 tuổi quen biết đối tượng Việt tại một tiệm game trên địa bàn xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. Sau đó, bà T và Việt về sống cùng tại phòng trọ ở khóm 2, phường 3, thành phố Sa Đéc. Đến khoảng 08 giờ 30, ngày 25/02, bà T yêu cầu đối tượng Việt dọn đi do không có giấy tờ tuỳ thân, không đăng ký tạm trú được. Lợi dụng lúc bà T không cảnh giác, đối tượng Việt bất ngờ dùng dao đâm trúng vào lưng. Trong lúc 2 bên giằng co, bà T bị đối tượng dùng ống kim loại đập liên tiếp vào đầu đến bất tỉnh. Thấy nạn nhân nằm bất động trên sàn nhà, đối tượng Việt đã lấy một số trang sức bà T đeo trên người cùng xe mô tô của bà T rồi tẩu thoát. Người dân gần đó đã phát hiện vụ việc đưa bà T đi cấp cứu và báo cơ quan công an.

Đến 5 giờ, ngày 26/02, Công an Thành phố Sa Đéc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang bắt giữ được đối tượng Trần Quốc Việt khi y đang lẫn trốn tại địa phương. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sa Đéc tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

PV/THĐT