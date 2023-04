Sáng nay, tại Công viên Văn Miếu, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Đồng Tháp phối hợp với UBND TP.Cao Lãnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023.

Với chủ đề hành động Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của các cấp quản lý, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm. Cùng với đó, tiếp tục thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao. Tăng cường thanh – kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm. Cơ sở kinh doanh thực phẩm online cũng là đối tượng được ưu tiên hướng đến của Tháng hành động.

Thời gian qua, tình hình an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, toàn tỉnh không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5.

Anh Thư/THĐT