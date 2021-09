Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp sáng 01/9/2021

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ 18 giờ ngày 31/8/2021 đến 06 giờ ngày 01/9/2021, ghi nhận 38 ca mắc mới.

Cụ thể, có 15 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung; 10 ca trong các khu vực phong tỏa; 13 ca trong cộng đồng, phát hiện thông qua test sàng lọc.

Các ca trong cộng đồng phát hiện tại:

+ Thành phố Sa Đéc: 06 ca (01 ca Khóm 1, 01 ca Khóm 2, 01 ca Khóm 4, Phường 1; 03 ca Khóm 2, Phường 2).

+ Huyện Châu Thành: 04 ca (02 ca ấp An Thuận, xã An Hiệp; 01 ca ấp An Thạnh, xã An Nhơn; 01 ca ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Tân).

+ Huyện Lấp Vò: 03 ca (01 ca ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung; 01 ca ấp Vĩnh Bình B, xã Vĩnh Thạnh; 01 ca ấp Bình Lợi, xã Bình Thành).

Số ca mắc cộng dồn: 7.053 ca.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

