An Nhơn trở thành xã thứ 18 của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, xã An Nhơn, huyện Châu Thành tiếp tục nâng chất các tiêu chí và đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Sáng ngày 25/7, huyện Châu Thành tổ chức lễ công bố kết quả trên. Ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đến dự lễ công bố và chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân xã An Nhơn.

Cùng với tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, xã An Nhơn tiếp tục phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh kinh tế nông nghiệp. Chủ động xây dựng và thực hiện các mô hình mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Kết quả nổi bật sau 3 năm nỗ lực của địa phương là đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 64,8 triệu đồng, tăng 18,4 triệu đồng so với năm 2019. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều là 1,8%. An Nhơn hiện có trên 75% lao động qua đào tạo.

Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, An Nhơn trở thành địa phương thứ 2 của huyện Châu Thành và là xã thứ 18 của Đồng Tháp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chúc mừng thành tựu trên, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị, địa phương cần tiếp tục tập trung hơn nữa, quyết tâm hơn nữa nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phát huy tốt vai trò trung tâm, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu mới là nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu An Nhơn. Mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Ngọc Duyên/THĐT