67 căn nhà bị tốc mái do giông lốc ở huyện Tân Hồng

Vụ mưa lớn kèm theo giông lốc ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp vào chiều tối ngày 09/7, theo thống kê mới nhất, có 67 căn nhà bị tốc mái. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng, tiến hành nhiều hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.





Hai căn nhà bị tốc mái tại huyện Tân Hồng

Sau khi đến thăm hỏi tình hình, hỗ trợ khẩn cấp ngay trong tối ngày 9/7, hôm qua, lãnh đạo địa phương tiếp tục đến chia sẽ khó khăn với 09 hộ gia đình có nhà tốc mái hoàn toàn và trao số tiền hỗ trợ giúp các hộ dân sữa chữa lại nhà. Bên cạnh đó, Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cho các địa phương có nhà dân bị ảnh hưởng do giông lốc, cử lực lượng giúp người dân sữa chữa lại nhà, sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo huyện cũng đề nghị chính quyền địa phương khảo sát thực tế thiệt hại do giông lốc gây ra cho từng hộ dân và có biện pháp hỗ trợ phù hợp theo quy định. Ước thiệt hại tài sản do giông lốc gây ra vào chiều tối ngày 09/7 trên 500 triệu đồng.

Thanh Tùng/THĐT